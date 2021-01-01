بحث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مع رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين مصر والأردن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

جاء ذلك على مشاركة رئيس الشيوخ في مؤتمر باكو لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، المنعقد في (باكو) عاصمة أذربيجان، حيث يعقد عبدالرازق لقاءات واجتماعات مع عدد من رؤساء البرلمانات لعدد من الدول الصديقة.

وأشاد الفايز - خلال اللقاء - بعمق العلاقات القائمة بين مصر والأردن، مؤكدا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة في مختلف المجالات ويحرص على تنميتها والبناء عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكان المستشار عبدالرازق قد عقد عدة لقاءات مع رئيسة مجلس النواب الأذربيجاني صاهيبا جافاروفا، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني ورئيسة مجلس النواب الأوزبكستاني إنزيلا ناربايفا.

وجاءت اللقاءات الثنائية بهدف دعم وتطوير العلاقات البرلمانية وتحقيق التعاون؛ بما يخدم الرؤى والمصالح المشتركة في مختلف المجالات.