وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لـ«البارالمبية» حول خطة إعداد دورة باريس 2024

شهد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، مؤتمرًا صحفيًا للجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي، للإعلان عن خطة إعداد المنتخبات الوطنية فى الألعاب البارالمبية لدورة الألعاب بباريس 2024 ، وذلك بحضور الرؤساء السابقين للجنة البارالمبية، الاتحادات أعضاء الجمعية العمومية ولاعبي وأبطال المنتخبات البارالمبية والاوليميية والأجهزة الفنية والإدارية ورؤساء الاتحادات وقيادات وزارة الشباب والرياضة والإعلاميين.

تناول المؤتمر استعراض النتائج التى تحققت خلال الفترة الماضية سواء على مستوى البطولات الدولية أو البطولات المحلى التى نظمتها اللجنة مؤخرًا فى العديد من الالعاب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وعرض طريقة تأهيل اللاعبين للدورة البارالمبية بباريس 2024، والمشاركة فى البطولات الدولية المؤهلة للدورة.

ذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة منهم الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

قال صبحي : "سعيد بوجود رؤية اللجنة البارالمبية المستقبلية نحو دورة باريس 2024 والمحددات والأهداف القائمة عليها استنادًا لرؤية الدولة المصرية التي تعمل دومًا بالتخطيط العملي في مختلف المشروعات القومية والتي نراها جليًا، وكل الشكر والتقدير للأبطال الرياضيين الاوليمبيين والبارالميين ورغبتهم الدائمة في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية، كما أتوجه بالشكر والعرفان لكافة القامات الحالية والسابقة القائمة علي عملية إعداد الأبطال البارالمبي، والرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط والتي لها التسويق والزخم والحركة الشرائية الخاصة بها، بل نعمل علي مستهدفات ومشروعات قومية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية".

واستكمل الوزير : "نهتم بالمنتخبات القومية وداعمين للاتحادات الرياضية المختلفة والبارالمبية أيضًا ومن أجل ذلك قمنا بتقنين صندوق دعم الرياضة المصري من أجل دعم الرياضة المصرية بشكل علمي مدروس علي أسس وقواعد لإخراج أبطالًا في مختلف الألعاب الفردية والجماعية يمثلون مصر، كل التحية والتقدير للأبطال المصريين المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر ".

ونوه الوزير إلي حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التى تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة البارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر البارالمبين واعدادهم لمختلف المحافل الدولية، مشيرًا أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين ومنهم ذوو القدرات والهمم على الانجازات التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأشار "صبحي" إلى أن الأسرة المصرية هي صاحبة الفضل في تلك الإنجازات لما تتحمله من عناء مع أبنائهم، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تحرص على تقديم كل الدعم والمساندة للأبطال الرياضيين من ذوي القدرات والهمم، وتحفيزهم لمواصلة التألق وتحقيق الفوز في البطولات التي يخوضونها، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع اللجنة البارالمبية، لبحث متطلبات واحتياجات اللاعبين والعمل على توفيرها من أجل تهيئة الأجواء والمناخ المحيط باللاعبين، وحثهم على التركيز التام في المعسكرات التدريبية استعداداً للمشاركة في مختلف البطولات.

وقدم حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية ورؤساء الاتحادات الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم لجميع الأبطال الرياضيين، وحرصه على تكريم الفائزين منهم بمختلف البطولات.

واستعرض الدكتور حسام الدين مصطفى، رؤية اللجنة البارالمبية خلال الفترة المقبلة، والإستعدادات من الآن لدورة الألعاب البارالمبية باريس، والإطلاع على الخطط والبرامج التدريبية المحددة للاعبين والعمل على تنفيذها على أكمل وجه، والإستجابة لمطالب واحتياجات اللاعبين سعيًا لتهيئة الأجواء والمناخ المحيط بهم.

ومنحت اللجنة البارالمبية المصرية لقب السفير البارالمبي المصري إلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لدعمه ومساندته الدائمة للأبطال البارالمبيين، وتُكرم الرؤساء السابقين للجنة للجهودهم العظيمة في مجال الرياضات البارالمبية المصرية، ومنهم الدكتور نبيل سالم، الدكتور أشرف مرعي، اللواء محمد صبيح فوده، والدكتورة حياة خطاب