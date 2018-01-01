غازبروم الروسية تضخ أكثر من 42 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم السبت، مواصلة نقل 42.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا من خلال محطة سودجا عبر الأراضي أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الشركة الروسية سيرجي كوبريانوف بحسب وكالة أنباء تاس الروسية، إن "غازبروم تواصل إمدادات الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا من خلال محطة سودجا وأن الكمية المضخة هي 42.1 مليون متر مكعب، وتم رفض ضخ الغاز عن طريق محطة ضغط غاز سوخرانوفكا".



وفي مايو الماضي، أعلنت هيئة تشغيل نقل الغاز في أوكرانيا أنها ستغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا اعتبارًا من 11 مايو الماضي بسبب قوة قاهرة ، حيث يٌزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوهانسك إلا أن شركة الغاز الروسية القابضة لم تر أي قوة قاهرة تمنعهم من ضخ الغاز عن طريق المحطة.



وأضافت غازبروم أنه من المستحيل من الناحية الفنية تحويل كل نقل الغاز إلى محطة سودجا في منطقة كورسك الروسية. بالإضافة إلى ذلك، قالت غازبروم إن العقوبات الروسية ضد عدد من شركات الطاقة الأجنبية جعلت من المستحيل استخدام خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا لضخ الغاز الروسي عبر بولندا.