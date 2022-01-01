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سجلت محطات رصد الزلازل التابعة مركز الأرصاد في الإمارات زلزالا ثانيا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، في بيان، أن الزلزال ضرب جنوب إيران على الساعة 03:13 من يوم الثاني من يوليو الجاري حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأشار إلى أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

وكان زلزال أول بقوة 6.3 درجة على سلم ريختر قد ضرب جنوب إيران الساعة 01:32 من فجر السبت.

وذكر المركز أن الزلزال شعر به السكان في الإمارات بشكل خفيف، مؤكدا أن ليس له تأثير.