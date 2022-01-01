الدفاع الروسية: الجيش يستولي على قرى بيلوجوروفكا الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي "حرر" قرية زولوتاريفكا، و"لم يتبق سوى تحرير قرية بيلوجوروفكا التي تبعد ستة كيلومترات عن مدينة ليسيتشانسك المحاصرة".



ونقلت وكالة نوفوستي الروسية اليوم عن وزارة الدفاع قولها: "خلال الأيام الثلاثة الماضية، تمت السيطرة على مصفاة النفط في ليسيتشانسك ومنجم ماتروسكايا ومصنع الجيلاتين وقرية توبوليفكا".



إلى ذلك، أعلن فيتالي كيسيلوف مساعد وزير الداخلية في "جمهورية لوهانسك الشعبية"، أن أكثر من ألفي مقاتل "من نازيي قوات كييف والمرتزقة الأجانب، محاصرون في مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لهم في لوهانسك"، بحسب ما أوردته الوكالة.