انتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، فجر اليوم السبت، جثة شاب من تحت أنقاض عقار تقطنه 3 أُسر، قومها ثمانية أفراد، تعرض للانهيار، وذلك في 15 شارع عمر الكاشف، منطقة القصعي، متفرع من فيكتوريا التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة الرمل.

وطلبت نيابة الرمل، تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال شهود العيان "الـ5 سكان الناجين" الذين أكدوا سماع دوي انفجار تبعه الانهيار.

وأمرت النيابة بسرعة تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الانهيار، والتحفظ على ملف العقار بالحي.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيدان ورود بلاغين من الأهالي؛ حول سقوط العقار المكون من دور أرضي، وطابقين علويين، بجوار مدرسة الرمل الميري.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسؤولي حي شرق إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار قديم وصادر له عدة قرارات ترميم، فتم فرض كردون أمني في محيط الانهيار لرفع ركامه بحثًا عن العالقين.

وجرى نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى الميري؛ لإسعافها، ونقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، أحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.