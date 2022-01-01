تجديد حبس سائق متهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا في التجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس سائق سرق مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



ترجع الواقعة لورود بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر كالون باب الفيلا سكنه، وسرقة (مشغولات ذهبية – 2 كاميرا - 23 عملة معدنية – بعض المتعلقات).



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، وأن السيارة كانت حيازة أحد الأشخاص "يعمل عليها كسائق" "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه نظرا لطبيعة عمله بالفيلا المجاورة لمحل البلاغ، وعلمه بعدم تواجد المجني عليه وأسرته بالفيلا، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك توجه للفيلا محل البلاغ وتمكن من الدخول واستولى على المسروقات، ولاذ بالفرار باستخدام السيارة المشار إليها.



تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.