هل روجت لميس الحديدي للحج عبر الإنترنت؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو للإعلامية لميس الحديدي، تحدثت فيه عن بعض التساؤلات حول فريضة الحج، ومدى إمكانية أداء هذه الفريضة عبر وسائل التواصل عن بعد أو تقنية ميتافيرس الحديثة.



وتعرضت الحديدي لانتقادات لاذعة من بعض النشطاء الذين زعموا أنها تروج لأداء فريضة الحج عن بعد باستخدام تقنيات حديثة مثل "زوم وميتافيرس"، فما حقيقة ذلك؟



الحقيقة أن الفيديو مقتطع من سياقه، حيث أدارت الحديدي حلقة بعنوان "فلسفة الشعائر"، في برنامجها "كلمة أخيرة مع لميس الحديدي" يوم 25 يونيو الماضي، لطرح أسئلة تدور في ذهن الشباب، استضافت خلالها الدكتور أسامة رسلان، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.



وبدأت الحديدي الفقرة بسؤال رسلان عن حكم الاقتراض لأداء الحج، ليرد بأن كل الأسئلة مشروعة تماما، وأن الاقتراض في حال كان سيضيق على الأسرة فلا يجوز.



وناقشت الحديدي سؤالا آخرا يدور في ذهن الشباب عن إمكانية أداء الحج عن بعد عبر التكنولوجيا المتطورة من خلال تطبيق زوم أو تقنية وميتافيرس، قائلة: "جيلنا كانت الأمور بالنسبة له مُسَلم بها، ولكن الجيل الجديد يفكر ليه أروح أحج وألف حول الكعبة 7 مرات، بيسألوا عن فلسفة الشعائر".



ووجهت الحديدي السؤال إلى الدكتور رسلان، قائلة: "كل الجيل الجديد بيفكر وإن كل حاجة لها تفسير، يعني لو شاب سأل أبوه أو أمه عن سبب الحج هيكون ردهم مينفعش تناقش في كلام ربنا، اعمل الحاجات زي ما بنا قالها وخلاص، والرد ده مش بيعجب الولاد، وفي بعضهم بيسأل ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس أو أونلاين أو بتطبيق زوم، بيسألوا ليه لازم نروح نلف حوالين الكعبة 7 مرات؟".



ونوهت لميس عن أن ذلك ليس رأيها ولكنها تطرح أسئلة تدور في ذهن الشباب، معبرة: "هذا ليس رأيي أنا بطرح أسئلة عشان الناس متكتبش إن لميس عايزة الحج بالميتافيرس لا إحنا بنناقش فلسفة الحج".







ورد رسلان على سؤال إمكانية الحج عن بعد قائلا: "مرحبا بأي سؤال خارج النص أو غير تقليدي من الشباب، إحنا عايزين عقول ناقدة وبتفكر، الحج هدفه إن الروح تسمو والجسم يستريح، والعبادات بعضها يرتبط بالوقت مثل الصلاة والآخر يرتبط بالمكان، أما الحج فيشمل الاثنين، ومخالفة وقت أو مكان العبادات يؤدي للنسيء وهو الكفر".



وأوضح أن المملكة العربية السعودية، وفرت آلية الميتافرس لبث الحج على سبيل التعليم والسياحة الدينية ولكن ليس عن طريق التعبد أو أداء فريضة، لافتا إلى أن الفرائض في الإسلام شُرِعت لإيجاد حالة متكاملة بين الروح والجسد لتحصيل النتيجة المرجوة من العبادة، متابعا: "عندما يذهب الناس للحج ويخالط الناس يزول عنهم الكبر".