وزير التنمية المحلية: شراء 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض المحافظات

" آمنة": الإنتهاء من تسليم 21 مدفن صحى من إجمالى 41 مدفن

كشف وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أنه تم توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليار جنيه سنوياً بمحافظات ( القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية)، مشيراً إلى أنه تم شراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية ورفع كفاءة عدد 6000 معدة.



جاء ذلك خلال استعراضه انجازات الوزارة خلال الـ 9 سنوات الماضية، في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الجديدة والتي تتضمن 3 برامج رئيسية منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي ، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تدوير ومعالجة.



وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة، قال وزير التنمية المحلية، إن إجمالي التراكمات التاريخية للقمامة 4,8 مليون طن قمامة، موضحا أنه تم الانتهاء من رفع القمامة بعدد 46 موقع بإجمالى تراكمات 2,7 مليون طن بتكلفة بلغت 293 مليون جنيه.



وأضاف، أنه جارى العمل على رفع 2,1 مليون طن من بينها 300 ألف طن بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة و300 ألف طن بمحيط المتحف المصرى الكبير بمحافظة الجيزة .



وأوضح، أنه فى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالى عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة، تم منها تسليم 14 محطة، كما بلغ إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 18 محطة، منوهًا إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 9 محطات منها وجارى تنفيذ المتبقي.



وفي مجال المدافن الصحية الآمنة، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم الإنتهاء من تسليم 21 مدفن صحى من إجمالى 41 مدفن من المقرر إنشائهم وجارى العمل في تنفيذ المتبقي وهو 20 مدفن صحى، لافتاً إلى أنه فى مجال مصانع المعالجة والتدوير وخطوط الفرز الأولى.



وأضاف، أن إجمالي عدد المصانع المقرر إنشائها 12 مصنع معالجة وتدوير، تم الإنتهاء من تسليم عدد 8 مصانع منها 4 مصانع و4 خطوط، وجارى العمل على تنفيذ المتبقي منها، وفيما يتعلق بخطوط فرز أولى فجارى العمل على تنفيذ 4 خطوط.