مسؤول في جنوب إفريقيا: قطاع توليد الكهرباء يتعافى

قال وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كجوسينتشو راموكجوبا، إن نظام توليد الكهرباء يتعافي، مشيرا إلى أن ذلك يظهر من خلال انقطاع الكهرباء لفترات أقل مؤخرا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن راموكجوبا القول اليوم الأحد إن الحد مما يطلق عليه " تخفيف الأحمال مؤخرا "ليس بصدفة"، حيث أن جنوب أفريقيا تمكنت من تعزيز توليد الكهرباء إلى أكثر من 29 ألفا و900 ميجا وات، في الوقت الذي يقدر فيه الطلب بنحو 30 ألف ميجاوات.



وأضاف الوزير" توليد الكهرباء بدأ الآن في أن يرتفع لمستوى الطلب"، موضحا: "سوف نحل مسألة تخفيف الآحمال".



ويشار إلى أن جنوب أفريقيا تتعرض لانقطاعات في الكهرباء منذ عام 2008؛ نظرًا لكون شركة إيسكوم هولدينجز لم تتمكن من تلبية الطلب على الكهرباء من محطاتها القديمة .