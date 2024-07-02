وزير المالية الإسرائيلي يطالب بوقف نقل الكهرباء إلى غزة فورا

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف يتسلئيل سموتريش، بوقف نقل الكهرباء إلى قطاع غزة فورًا، مشيرًا إلى أن «قرار إعادة الكهرباء لغزة يعني تسليم القطاع لحماس».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء: «قرار إعادة الكهرباء لغزة يعني تسليم القطاع لحماس بأيدينا، خاصة المستشفيات التي تعد مراكز للإرهاب»، وفقًا لمزاعمه.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف تلك «الحماقات»، داعيًا إلى عدم تكرار ما حدث بعد الإفراج عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين، وبينهم مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.

وفي وقت سابق، أفاد سكان في قطاع غزة بأن شركة كهرباء غزة بدأت العمل في شارع صلاح الدين غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، لإعادة تشغيل محطة تحلية المياه والصرف الصحي.

وبحسب التقارير فإن تشغيل المنشأة ستأتي من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وسيكون أول استخدام للطاقة الإسرائيلية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.

وذكر المنسق الإسرائيلي أن «الغرض من الكهرباء هو إنساني، لمنع التلوث وتفشي الأمراض في القطاع الأمر الذي قد يعرض أيضًا دولة إسرائيل للخطر».