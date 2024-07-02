قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، إن قيادة تل أبيب تمر بحالة جنون، موضحا أن قرار الحرب مع حزب الله، "بيد 4 فقدوا تماما الحكمة والمسئولية عما يجري حولهم، بعد 8 أشهر من الحرب في غزة، وخلق وهم زائف بأن هزيمة حركة حماس قريبة.

قرارات تدمر إسرائيل

وأضاف بريك، خلال مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية أن "(رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو و(وزير الدفاع يوآف) جالانت و(رئيس أركان الجيش هرتسي) هاليفي، اتخذوا قرارات كان من الممكن أن تشعل كل الشرق الأوسط وتدمر إسرائيل. هؤلاء الأشخاص لا يجب أن يسمح لهم باتخاذ قرارات مصيرية إذا أردنا البقاء، لأنهم لن يقودونا إلى بر الأمان"، وفقا لما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أن هذه القيادات اتخذت قرارات حمقاء، في السابع أكتوبر 2023، وقد "دخل الثلاثة في إشارة حمراء عندما أهملوا جنوب وشمال البلاد قبل الحرب وأثناءها، ما تسبب في كارثة قاتلة، ومع ذلك لم تسحب رخص قيادتهم".

وتابع: "جالانت وهرتسي هاليفي أوصوا نتنياهو بمهاجمة حزب الله في نفس الوقت مع حماس، وكاد هذا القرار أن يجرنا إلى حرب إقليمية كانت ستدمر الدولة، وأنا من نصحت نتنياهو بعدم فعل ذلك".

وأضاف بريك: "قرر الثلاثة مهاجمة القنصلية الإيرانية في سوريا، ما أدى إلى إطلاق أكثر من 300 صاروخ باليستي وطائرات بدون طيار وصواريخ كروز علينا، كان من الممكن أن يؤدي هذا القرار الأحمق إلى حرب إقليمية، بل وحتى إلى حرب عالمية".

عزلة دولية بسبب رفح

وشدد الجنرال العسكري على أن دخول الجيش إلى رفح "جلب علينا فقط عزلة دولية، وتم إدراجنا في القائمة السوداء للأمم المتحدة، وأوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت في الطريق، ولم يحقق دخولنا إلى رفح أي إنجاز ملموس، ويخطط القادة الثلاثة الآن لمهاجمة حزب الله بقوة برا وجوا وبحرا. ستجرنا هذه الهجمة إلى حرب إقليمية شاملة تشارك فيها إيران، وستطلق آلاف الصواريخ والطائرات بدون طيار يومياً على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وقال بريك إن "الجيش الإسرائيلي ليس لديه القدرة على التصدي لجبهة واحدة حتى مع حماس. كل ذلك بسبب تقليص القوات البرية بشكل كبير في العشرين سنة الماضية".

وأضاف أن "مثل هذه الحرب ستدمر إسرائيل، لأننا لم نستعد لها لسنوات عديدة، ليس لدينا القدرة على وقف آلاف الصواريخ والطائرات بدون طيار التي ستطلق يومياً على الجبهة الداخلية، ليس لدينا القدرة على حماية سكان المدن والقرى في إسرائيل ولا نصف مليون مستوطن من عشرات الآلاف من الإرهابيين، بمن فيهم العرب المتطرفون الذين هم مواطنون إسرائيليون"، وفق قوله.

وشدد على أن قرارات القيادات المذكورة، "غير عقلانية، وخطيرة، وتؤدي إلى تدمير إسرائيل، وتسمح لهم بالاستمرار في مناصبهم بعد كل الفضائح والأخطاء الكارثية التي جلبوها على الشعب، وما قد يجلبونه في المستقبل".

هزيمة حماس غير ممكنة

وأكد بريك: "يجب إنهاء القتال فورا في غزة، لأنه فقد غايته، والجنود يقتلون بلا غاية، وليس بإمكاننا هزيمة حماس، لأننا لا نستطيع البقاء في الأماكن التي نحتلها، غزواتنا لا تسحق حماس، التي تقع معظمها في الأنفاق، بل إنها تستنزف الجيش الإسرائيلي حتى آخر رمق مع القتلى والجرحى الخطيرين".

وأشار إلى تصريحات الجيش، بقتل العشرات أو المئات من المقاومين، "كذبة مطلقة"، وأنه "يمكن لأي جندي قاتل في غزة أن يخبركم بذلك".

وشارك بريك مقتطفا من رسالة أرسلها له مقاتل في كتيبة الهندسة القتالية، يتحدث فيها عن عدم فاعلية الهجمات على حماس، "وقال إنهم شعروا بالخديعة في مناورة جباليا، لأنه كانت لدينا مهمة محددة جدا لتدمير منطقة معينة كنا فيها، وفي النهاية عند الانسحاب لم ندمر حتى 40 بالمئة من المنطقة المطلوب من الجيش الدخول فيها وتدمير بنيتها التحتية حتى لا يعود لها مقاتلو حماس بعد انسحابنا".

وقال الجندي: "انسحبنا دون إكمال المهمة الهندسية، التي كانت في الأساس ربما أهم مهمة في النشاط، وعثرنا على جثث 7 رهائن، وتحدثنا عن تدمير الكتيبة التي أعادت تأسيس نفسها في المكان ذاته الذي كنا فيه وكأن شيئا لم يحدث لها في الحرب".

وأضاف بريك: "نفس القصة حدثت مع الكتيبة التي عادت إلى مدينة غزة، إلى حي صبرة. لديهم طائرات بدون طيار، قناصون، وصواريخ مضادة للدبابات. يعودون عبر الأنفاق تحت طريق نتساريم، كما لو أننا لسنا هناك، لا نعيقهم بأي شكل من الأشكال".