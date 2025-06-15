الجيش الإيراني يدعو الإسرائيليين لمغادرة الأراضي المحتلة: لن تكون صالحة للعيش

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن نطاق الرد الإيراني المدمر على إسرائيل سيشمل كل أرجاء الأراضي المحتلة.

وفي كلمة مصورة مساء الأحد، أطلق المتحدث العسكري الإيراني تحذيرات للإسرائيليين بخصوص الأيام المقبلة، أولًا ترك الأراضي المحتلة على الفور قائلًا إنها لن تكون قابلة للعيش لهم مستقبلة.

وأضاف أن إيران تمكنت خلال الليالي الماضية من استهداف مواقع مهمة وحساسة، تشمل المراكز العسكرية والأمنية ومواقع اتخاذ القرار في إسرائيل ومقرات سكن القادة والعلماء العسكريين بدقة ونجاح.

وأشار إلى أن إيران لديها بنك أهداف متكامل عن جميع المواقع الحيوية والحساسة في إسرائيل، داعيًّا الإسرائيليين لعدم السماح لقيادتهم لاستخدامهم كدروع بشرية.

كما دعا المتحدث العسكري الإيراني، الإسرائيليين لتجنب الوجود قرب هذه المواقع، مؤكدا كذلك أن وجودهم في الملاجئ تحت الأرض لن يشكل حماية لهم.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.