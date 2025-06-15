سجل النشاط الاقتصادي في بيرو، ارتفاعا أقل من توقعات خبراء الاقتصاد خلال شهر أبريل.
وسجل النشاط الاقتصادي في بيرو ارتفاعا بنسبة 4ر1% على أساس سنوي في أبريل، (مقارنة بتقديرات بلغت 1ر2%) وفقا لما ذكره المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات البيروفي.
وتراوحت التقديرات بين ارتفاع بنسبة 6ر0% وارتفاع بنسبة 9ر2%، وفقا لآراء 8 خبراء اقتصاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وانخفض الإنتاج الصناعي في بيرو بنسبة 86ر2% على أساس سنوي.
وارتفعت مبيعات التجزئة في بيرو بنسبة 83ر2% على أساس سنوي.
وارتفع الإنتاج التعديني في بيرو بنسبة 55ر8% على أساس سنوي.
وسجل نشاط قطاع التشييد في بيرو انخفاضا بنسبة 3ر1% على أساس سنوي.