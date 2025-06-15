سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل النشاط الاقتصادي في بيرو، ارتفاعا أقل من توقعات خبراء الاقتصاد خلال شهر أبريل.

وسجل النشاط الاقتصادي في بيرو ارتفاعا بنسبة 4ر1% على أساس سنوي في أبريل، (مقارنة بتقديرات بلغت 1ر2%) وفقا لما ذكره المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات البيروفي.

وتراوحت التقديرات بين ارتفاع بنسبة 6ر0% وارتفاع بنسبة 9ر2%، وفقا لآراء 8 خبراء اقتصاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وانخفض الإنتاج الصناعي في بيرو بنسبة 86ر2% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة في بيرو بنسبة 83ر2% على أساس سنوي.

وارتفع الإنتاج التعديني في بيرو بنسبة 55ر8% على أساس سنوي.

وسجل نشاط قطاع التشييد في بيرو انخفاضا بنسبة 3ر1% على أساس سنوي.