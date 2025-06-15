 ارتفاع النشاط الاقتصادي في بيرو بنسبة 1.4% في أبريل على أساس سنوي - بوابة الشروق
الأحد 15 يونيو 2025 10:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع النشاط الاقتصادي في بيرو بنسبة 1.4% في أبريل على أساس سنوي

ليما (بيرو) (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 10:00 م | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 10:00 م

سجل النشاط الاقتصادي في بيرو، ارتفاعا أقل من توقعات خبراء الاقتصاد خلال شهر أبريل.

وسجل النشاط الاقتصادي في بيرو ارتفاعا بنسبة 4ر1% على أساس سنوي في أبريل، (مقارنة بتقديرات بلغت 1ر2%) وفقا لما ذكره المعهد الوطني للإحصاء والمعلومات البيروفي.

وتراوحت التقديرات بين ارتفاع بنسبة 6ر0% وارتفاع بنسبة 9ر2%، وفقا لآراء 8 خبراء اقتصاد، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وانخفض الإنتاج الصناعي في بيرو بنسبة 86ر2% على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة في بيرو بنسبة 83ر2% على أساس سنوي.

وارتفع الإنتاج التعديني في بيرو بنسبة 55ر8% على أساس سنوي.

وسجل نشاط قطاع التشييد في بيرو انخفاضا بنسبة 3ر1% على أساس سنوي.


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