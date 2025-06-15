صواريخ إيرانية تصيب 4 أشخاص ومبنيين في مدينة حيفا شمال إسرائيل

أصيب 4 أشخاص وتضرر مبنيان بمدينة حيفا شمال إسرائيل، ضمن موجة صواريخ جديدة أطلقتها عليها إيران، حسب وسائل إعلام عبرية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن صاروخا سقط في منطقة لخيش أسفر عن 4 إصابات.

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن صواريخ إيرانية أصابت بشكل مباشر مبنيين في حيفا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسماع دوي انفجارات قوية في سماء القدس ناجمة عن عمليات اعتراض، على حد قوله.

وقال الجيش، عبر منصة "إكس": "تم قبل وقت قصير رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل، ومنظومات الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد".

ودعا السكان إلى "دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى صدور إشعار جديد".

وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، بدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 128 قتيلا و900 جريح.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات بصاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، خلفت حتى مساء الأحد نحو 14 قتيلا وأكثر من 345 مصابا، وأضرار مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وحسب وسائل إعلام عبرية، تفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا عبر رقابة عسكرية مشددة على ما يتم نشره بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.

وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الأول لها، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.