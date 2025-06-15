وزير خارجية إيران يدعو الدول الإسلامية للتحرك ضد إسرائيل

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الدول الإسلامية للتحرك المشترك ضد انتهاكات إسرائيل في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الأحد، أجراه عراقجي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وفقا لبيان أصدرته الخارجية الإيرانية.

وأكد عراقجي أن لبلاده الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الخارجية، مشددا على "تصميم القوات المسلحة الإيرانية على الدفاع عن الشعب الإيراني حتى يتوقف العدوان".

ودعا الدول الإسلامية إلى "اتخاذ إجراءات مشتركة ضد تزايد انتهاكات إسرائيل للقانون في دول المنطقة".

من جانبه، أعرب طه عن قلقه إزاء العدوان الإسرائيلي على إيران، وأدان الهجمات الإسرائيلية بشدة.

وشدد على أنهم سيعملون على منع انتشار التوتر وانعدام الأمن المقلقين في المنطقة، وتقديم دعم عالمي ضد انتهاكات القانون الدولي.

وأشار إلى أنهم من خلال منظمة التعاون الإسلامي سيتخذون إجراءات بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.