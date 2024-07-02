الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بمقتل ضابط وجندي، جراء استهداف المقاومة الفلسطينية، لمحور «نتساريم» بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان عبر موقعه الرسمي، نقلته شبكة «قدس» الإخبارية: «مقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم».

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية إن «من بين القتلى وسط قطاع غزة ضابط برتبة رائد وهو نائب قائد سرية في الكتيبة 121».

وأمس الاثنين، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها «قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور نتساريم جنوب غزة».

كما قالت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، إن القسام قصفت منطقة «نتساريم» ومقر قيادة جيش الاحتلال، بأكثر من 200 قذيفة هاون، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال، وعدد أكبر من المصابين.

من جهتها، أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن حدث صعب ومستمر في غزة، لافتة إلى هبوط طائرات مروحية لنقل جنود مصابين في مستشفى سوروكا.