الكرملين يرحب بوقف الإمدادات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا

رحبت روسيا، اليوم الأربعاء، بالقرار الأمريكي بوقف إرسال بعض المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "كلما قلت الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا، كلما اقتربت العملية العسكرية الخاصة من الانتهاء".

وذكرت وسائل الإعلام، أن الولايات المتحدة لن ترسل بعض المساعدات العسكرية التي تعهدت بإرسالها إلى أوكرانيا سابقا؛ بسبب مخاوف بشأن مخزونها.

وعلق بيسكوف، على المكالمة الهاتفية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلادمير بوتين أمس الثلاثاء - فيما يعد أول تواصل بينهما منذ أكثر من عامين.

وقال بيسكوف، إن الرئيسين أجريا محادثة مفصلة استمرت أكثر من ساعتين، عرضا خلالهما مواقفهما.

ولدى سؤاله عما إذا كان ماكرون أشار إلى أنه سيقبل بالمطالب الروسية في ضوء الوقائع الجديدة على الأرض؟، أجاب بـ"لا".

وكانت روسيا، طلبت أن تعترف كييف بخسائرها في الحرب، وأن لا تتلقى أسلحة مقابل وقف إطلاق النار المقترح من جانب أوكرانيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أمور أخرى.