فيفا يعلن حضور 2 مليون مشجع لمباريات مونديال الأندية

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم صباح اليوم الأربعاء، حضور 2 مليون مشجع في مباريات بطولة كأس العالم للأندية وذلك قبل انطلاق الدور ربع النهائي.

وانتهت فجر اليوم الأربعاء مباريات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتحدد مواجهات الدور ربع النهائي. (للتعرف عليها اضغط هنا)

أكثر مباريات حضوراً في كأس العالم للأندية حتى الآن:

ووفقا لبيان فيفا فإن الحضور الجماهيري بشكل عام وصل في جميع المباريات منذ بداية دور المجموعات لـ2 مليون مشجع وأكثرهم حضورا جاء كالتالي:

1- باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد: 80,619 مشجع

2- ريال مدريد ضد باتشوكا: 70,248 مشجع

3- باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي: 65,574 مشجع

4- سالزبورج ضد ريال مدريد: 64,811 مشجع

5- بايرن ميونخ ضد بوكا جونيورز: 63,587 مشجع

6- ريال مدريد ضد الهلال: 62,415 مشجع

7- ريال مدريد ضد يوفنتوس: 62,149 مشجع