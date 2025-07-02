مقتل مسن طعنًا على يد نجله في الدقهلية بسبب خلافات أسرية

لقي مسن مصرعه بعد تعرضه لطعنات نافذة على يد نجله، بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بوقوع حالة وفاة يُشتبه في أنها نتيجة جريمة قتل.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث المديرية إلى موقع الحادث بشارع المؤسسة في دكرنس، حيث تبين وجود جثمان لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا، يدعى محمد محمد عبد السميع أحمد رخا، مدرس بالمعاش، مقيم بشارع المؤسسة خلف مسجد المحطة.

وكشفت المعاينة الأولية أن المجني عليه تعرض لأربع طعنات نافذة في الصدر والبطن، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين نجله "أحمد"، على خلفية خلافات أسرية. وقد سدد الابن الطعنات لوالده بسلاح أبيض.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دكرنس، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.