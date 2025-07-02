الاحتلال يهدم منازل وصوبات زراعية ويقطع أشجار الزيتون في طولكرم وسلفيت

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا وصوبات زراعية في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن جرافات الاحتلال هدمت منزل أحد المواطنين في حي المهداوي غرب ضاحية شويكة، والمكون من طابقين ومساحته 350 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، علما أنه كان قد تلقى إخطارا بالهدم قبل عامين، فيما أن المنزل قائم منذ أكثر من 25 عاما.

كما هدمت جرافات الاحتلال دفيئات زراعية تعود لعائلة حامد في نفس المنطقة.

في السياق ذاته، قطعت مجموعة من المستوطنين عشرات أشجار الزيتون والعنب واللوزيات في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا" إن المستوطنين اعتدوا على أرض تخص إحدى العائلات وقطعوا عشرات الأشجار وخربوا ما يقارب 50 خلية نحل في المنطقة المسماة "ظهر صبح" شمال البلدة.