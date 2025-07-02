 منتخب الناشئين يخوض مرانه الأول استعدادا لكأس العالم - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 2:52 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

منتخب الناشئين يخوض مرانه الأول استعدادا لكأس العالم

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 1:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 1:26 ص

خاض المنتخب الوطني للناشئين، تحت 17 عامًا، مرانه الأول مساء الثلاثاء، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم في قطر.

وحرص أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد إبراهيم المدرب العام، على التنسيق مع عبدالرحمن عيسى المعد البدني للمنتخب بشأن تقسيم تدريبات اليوم على مرحلتين، حيث اشتملت المرحلة الأولى علي تدريبات بدنية، ثم خاض اللاعبين تدريبات بالكرة.

واجتمع عصام الحضري المشرف على حراس منتخبات الشباب والناشئين، مع أحمد فوزي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، من أجل التنسيق بشأن الحصة التدريبية للحراس.

ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1997، حيث تقام نسخة العام الحالي في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر القادم، بمشاركة 48 منتخبًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك