منتخب الناشئين يخوض مرانه الأول استعدادا لكأس العالم

خاض المنتخب الوطني للناشئين، تحت 17 عامًا، مرانه الأول مساء الثلاثاء، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم في قطر.

وحرص أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر، ومحمد إبراهيم المدرب العام، على التنسيق مع عبدالرحمن عيسى المعد البدني للمنتخب بشأن تقسيم تدريبات اليوم على مرحلتين، حيث اشتملت المرحلة الأولى علي تدريبات بدنية، ثم خاض اللاعبين تدريبات بالكرة.

واجتمع عصام الحضري المشرف على حراس منتخبات الشباب والناشئين، مع أحمد فوزي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، من أجل التنسيق بشأن الحصة التدريبية للحراس.

ويشارك المنتخب الوطني للناشئين في كأس العالم للمرة الأولى منذ 1997، حيث تقام نسخة العام الحالي في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر القادم، بمشاركة 48 منتخبًا.