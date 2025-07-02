ألونسو: ريال مدريد يتطور مع توالي المباريات وتعلمت من أنشيلوتي

علق تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على تأهل فريقه للدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدًا رضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام يوفنتوس في دور الـ16 من مونديال الأندية.

وانتصر ريال مدريد على منافسه يوفنتوس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات عقب المباراة عبر لشبكة «DAZN»: «نحن نتطور مع توالي المباريات، دخلنا مرحلة الإقصائيات، وقدمنا أداءً جيدًا أمام اليوفي.. بدأنا اللقاء بشكل تدريجي، لكن من الدقيقة 15، بدأنا تحسين تمركز اللاعبين وقراءة المساحات وفرضنا أسلوبنا، وفي الشوط الثاني افتقدنا فقط الهدف الثاني لحسم الأمور».

وأضاف «هذا هو الحمض النووي لريال مدريد، والمتمثل في الضغط والقتال وعدم الاستسلام حتى آخر لحظة.. الفريق ينمو ويتطور بشكل ملحوظ مع كل مباراة يخوضها، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي».

وكشف: «كنت أستمع كثيرًا إلى كارلو أنشيلوتي، وكان دائمًا يقول إن الفريق افتقد للتوازن في الموسم الماضي، الآن أصبحنا أكثر تماسكًا، ونعرف متى نضغط ومتى نتراجع، ومتى نبقى كمجموعة».

وتابع: «الجودة الفردية موجودة بالفعل، لكن التنظيم الجماعي هو الأساس، ومنه تأتي اللقطات المذهلة».

واسترسل: «في البداية، كان تشواميني متمركزًا بعمق، وكان لدينا عدد زائد من اللاعبين خلف الكرة، ورفعنا موقعه إلى الأمام لأن اليوفي لعب بمهاجم واحد، فأردنا الخروج من الخلف بثنائي قلبي دفاع فقط، خاصة أنهم لم يضغطوا بشكل شرس كعادتهم».

وواصل: «ولذلك وضعنا تشواميني بجوار أردا جولر، ونجحنا في ذلك، كما طلبت من الأظهرة التقدم أكثر في الحالة الهجومية، فيجب أن يكونوا أكثر شجاعة».

وشدد: «نحن لا نفكر حاليًا في بناء القائمة للموسم المقبل، تركيزنا على كأس العالم، لكنني أعرف جونزالو جارسيا جيدًا».

وأتم: «لم أتوقع أن يسجل 3 أهداف في 4 مباريات لكنني كنت واثقًا من التزام جارسيا، وضغطه على الدفاعات، وقدرته على إرهاق الخصوم، هذه الصفات مهمة وإذا أضاف لها الأهداف، فهذا مثالي، فهو يكسب ثقتي في كل مباراة».