تحالف أسطول الحرية: إسرائيل هاجمت قواربنا المتجهة لغزة في المياه الدولية للمرة الثانية خلال أسبوع

قال تحالف أسطول الحرية، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية استوقفت في المياه الدولية مجموعة من القوارب كانت تحاول توصيل مساعدات إلى قطاع غزة، في ثاني واقعة من نوعها خلال أسبوع واحد.

وتحالف أسطول الحرية هو شبكة دولية تضم مجموعات من الناشطين الداعمين للفلسطينيين وتنظم بعثات بحرية مدنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان على منصة "إكس" إن قوارب الأسطول وركابه في أمان، وتم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي ومن المتوقع ترحيلهم على الفور.

وأضاف البيان: "محاولة أخرى غير مجدية لخرق الحصار البحري القانوني والدخول إلى منطقة قتالية انتهت إلى لا شيء"، على حد تعبيره.

وهذه هي ثاني واقعة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن اعترضت إسرائيل نحو 40 قاربا واحتجزت أكثر من 450 ناشطا كانوا على متن قوارب (أسطول الصمود العالمي) التي كانت تحاول أيضا إيصال إمدادات إلى غزة.

وقال تحالف أسطول الحرية إن القوات الإسرائيلية "صعدت على متن قوارب أسطول المساعدات الإنسانية"، موضحا أن "القوارب تم اعتراضها بشكل غير قانوني... تم اصطحاب المشاركين، من عاملين في المجال الإنساني وأطباء وصحفيين من أنحاء العالم، ضد إرادتهم وهم محتجزون في ظروف غير معروفة".

وأضاف: "ليس للجيش الإسرائيلي أي سلطة قانونية على المياه الدولية.. أسطولنا لا يشكل أي ضرر".

وقال التحالف عبر حسابه على تليجرام إن القوارب تحمل مساعدات تزيد قيمتها على 110 آلاف دولار وهي عبارة عن أدوية ومعدات للتنفس وإمدادات للتغذية مخصصة لمستشفيات غزة.



