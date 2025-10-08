بوتين: الجيش الروسي سيطر على نحو 5 آلاف كيلومتر إضافية في أوكرانيا خلال 2025

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس الثلاثاء، سيطرة الجيش على قرابة خمسة آلاف كيلومتر مربع إضافية في أوكرانيا خلال 2025، مؤكدا أن موسكو تحتفظ بزمام المبادرة الاستراتيجية الكاملة في ساحة المعركة.

وبذلك، بلغت المكاسب التي حققتها روسيا منذ بداية العام الجاري، ما يقرب من واحد بالمئة من مساحة الأراضي الأوكرانية. وفي المجمل، تسيطر موسكو على ما يقرب من 20% من مساحة أوكرانيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

كما قال بوتين، خلال اجتماعٍ مع كبار القادة العسكريين الروس في عيد ميلاده الثالث والسبعين، إن قوات كييف تتراجع في كافة قطاعات الجبهة.

وأضاف أن أوكرانيا تحاول قصف عمق الأراضي الروسية، لكن ذلك لن يساعدها على تغيير الوضع في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

ووفقًا لبيان صدر عن الكرملين، قال بوتين في الاجتماع: "تمتلك القوات المسلحة الروسية حاليا زمام المبادرة الاستراتيجية بالكامل". وتابع: "حررنا هذا العام ما يقرب من خمسة آلاف كيلومتر مربع من الأراضي - 4900 كيلومتر مربع - و212 منطقة".

وأضاف بوتين لقادته العسكريين خلال الاجتماع الذي عُقد في شمال غرب روسيا قرب سان بطرسبرج، ثاني أكبر مدن البلاد، أن القوات الأوكرانية "تتراجع على طول خط التماس القتالي، على الرغم من محاولات المقاومة الشرسة".