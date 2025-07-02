وزير دفاع الدنمارك يلمح إلى إمكانية قيام شركات أوكرانية بانتاج الأسلحة داخل بلاده

ألمح وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن في كوبنهاجن، اليوم الأربعاء، إلى احتمالية قيام شركات أسلحة أوكرانية قريبا بإنتاج أسلحة وذخيرة داخل الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار بولسن إلى إجراء محادثات حاليا بهذا الشأن مع الحكومة الأوكرانية، وقال إنه يتوقع أن يتضح التقدم في هذه المحادثات بحلول سبتمبر أو أكتوبر، مشيرا إلى الطائرات المسيرة والصواريخ كمثال على المعدات الدفاعية التي يمكن إنتاجها في الدنمارك.

ومن شأن الإنتاج في الدنمارك أن يسمح للشركات الأوكرانية جعل عمليات التصنيع أكثر أمانا من الهجمات الروسية. وإذا ما هاجمت روسيا مواقع داخل الدنمارك، فإن موسكو ستجازف بخطر التعرض لهجوم مضاد من حلف الناتو.

وبحسب بولسن، هناك ضرورة لمزيد من المباحثات السياسية لأن القانون الحالي لا يتيح لشركات الأسلحة الأوكرانية نقل إنتاجها إلى دول أوروبية أخرى.

وقال بولسن إن الأمر يتطلب أولا سن تشريع جديد داخل أوكرانيا.

وأدلى بولسن بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي حول رئاسة الدنمارك لمجلس الاتحاد الأوروبي التي بدأت للتو. ويحمل شعار هذه الرئاسة "أوروبا قوية في عالم متغير"، وستركز بشكل خاص على قضايا الأمن وتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.