استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، الدكتورة هبة صالح أحمد، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال تأهيل شباب المحافظة لسوق العمل الرقمي، وذلك بحضور الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، والدكتور نصر الدين عبد العزيز، مدير فرع المعهد بطنطا، والمهندس شريف شرف، مدير برنامج التدريب الاحترافي بالمعهد.

وخلال اللقاء، تم استعراض أحدث البرامج التدريبية المجانية التي يقدمها المعهد لشباب الغربية، والتي تستهدف تمكينهم من المهارات الرقمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والعمل الحر، وريادة الأعمال التكنولوجية، كما ناقش الجانبان آليات توسيع نطاق الاستفادة من تلك البرامج بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين الشباب.

وأكد محافظ الغربية أن تأهيل وتدريب الشباب يأتي على رأس أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العقول هو أساس بناء مستقبل أفضل، كما أعرب عن ترحيب المحافظة بالتعاون مع الكيانات الوطنية المتخصصة، وعلى رأسها معهد تكنولوجيا المعلومات، لما يملكه من خبرات واسعة في مجال بناء القدرات.

وأشاد اللواء الجندي بما يقدمه فرع المعهد بطنطا من فرص تدريبية متميزة لأبناء المحافظة، مؤكدًا استعداد الغربية لتقديم كل سبل الدعم، سواء بتوفير مواقع تدريب إضافية أو تعزيز الربط مع الجامعات والمدارس الفنية والتكنولوجية.

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة صالح عن سعادتها بالتعاون مع محافظة الغربية، مشيرة إلى أن فرع المعهد بطنطا يمثل نافذة استراتيجية لنشر التدريب المتخصص في قلب الدلتا، وأكدت حرص المعهد على دعم جهود المحافظة في بناء قدرات شبابها لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن رؤية محافظة الغربية لتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، والتكامل مع البرامج القومية التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية وبناء الإنسان المصري.



