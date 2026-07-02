محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي الجديد

اعتمد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اليوم، تنسيق القبول لطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين والمنقولين إلى الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026 – 2027.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول، ودراسة الإحصاء التكراري لنتائج الدور الأول (يونيو 2026) للشهادتين الإعدادية العامة والمهنية، بحضور طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأوضح محافظ قنا أنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 237 درجة بجميع مدارس التعليم العام، بينما بلغت درجة القبول لمدارس الثانوي الخدمات بنين وبنات 200 درجة، فيما تحدد المدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى وفقا لقدراتها وعدد فصولها وكثافتها، طبقا للوائح المنظمة، كما يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لفصول الخدمات حسب المجموع تنازليا، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والكثافة الطلابية، طبقا للقرار الوزاري.

وتابع الببلاوي أنه، فيما يخص التعليم الفني، فقد جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الخمس سنوات بنين 210 درجات، و195 درجة للبنات، والمدارس الثانوية الصناعية الثلاث سنوات بحد أدنى 175 درجة، والزخرفية 155 درجة للبنين، و145 درجة للبنات.

وأشار محافظ قنا إلى أن المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني نظام العام الواحد بنين وبنات 140 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني نظام العامين بنين وبنات 147 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية تعليم وتدريب مزدوج أقسام ميكانيكا 160 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية تعليم وتدريب مزدوج أقسام زخرفة 155 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي بنين وبنات 140 درجة.

وفي مجال التعليم الزراعي، تحدد الحد الأدنى للقبول في المدارس الزراعية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات بـ 141 درجة، بينما بلغ تنسيق مدارس الإعداد المهني الزراعي نظام الثلاث سنوات، شرط مجال أول زراعي، 120 درجة، وبرامج المستوى الأول بالتعليم الزراعي نظام العام الواحد 140 درجة، وبرامج المستوى الثاني بالتعليم الزراعي نظام العامين 140.5 درجة.

وبالنسبة للتعليم الثانوي التجاري، فقد تم اعتماد تنسيق لكل إدارة بالمحافظة بشكل مستقل، وفقا لنظام البكالوريا ثلاث سنوات منتظم، ونظام الخدمات ثلاث سنوات، ونظام المستوى الثاني عامين دراسيين، ونظام المستوى الأول عاما دراسيا واحدا.