الأوزبكي إلجيز تانتاشيف حكما لمباراة فرنسا وباراجواي في كأس العالم

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طاقم تحكيم مباراة فرنسا أمام باراجواي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره باراجواي في الثانية عشر صباح الأحد المقبل، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس العالم.

ويدير المباراة الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف حكمًا للساحة، يعاونه مواطنيه أندريه تسابينكو وتيمور جاينولين مساعدين، فيما يتواجد القطري عبد الرحمن الجاسم حكمًا رابعًا، ومواطنه طالب سالم المري، حكم مساعد احتياطي.

وتأهل منتخب فرنسا لدور الـ16 بعد الفوز على نظيره منتخب السويد، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح أمس، الأربعاء، على ملعب نيوجيرسي.

فيما تأهل منتخب باراجواي إلى ثمن النهائي بعد الفوز على ألمانيا بركلات الترجيح، بنتيجة 4-3، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.