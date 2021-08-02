يسمى هرمون الذكورة باسم التستوستيرون أو الأندروجين، حيث إنه ينتج في مبيض المرأة، لكن بكميات صغيرة، وذلك لأنه يساعد جنبا إلى جنب مع هرمون الإستروجين، في نمو الأنسجة التناسلية للمرأة، وكتلة العظام، والسلوكيات البشرية، لكن له الكثير من الأضرار عند ارتفاعه عن المستوى الطبيعي.

ونشر موقع "هيلث لاين" مجموعة من المعلومات حول علامات ارتفاع مستوى هرمون الذكورة لدى بعض الإناث.

• أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء

- شعر الجسم الزائد وخاصة شعر الوجه.

- حب الشباب.

- تضخم البظر.

- انخفاض حجم الثدي.

- تعميق الصوت.

- زيادة كتلة العضلات.

ويمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من هرمون التستوستيرون لدى النساء أيضًا:

- دورات الحيض غير المنتظمة.

- انخفاض الرغبة الجنسية.

- تغيرات في المزاج.

- في الحالات الأكثر شدة لاختلال هرمون التستوستيرون لدى النساء، يمكن أن يسبب ارتفاع هرمون التستوستيرون العقم والسمنة.

• أسباب ارتفاع هرمون التستوستيرون عند النساء

يمكن أن تسبب الأمراض المختلفة أو الاضطرابات الهرمونية تغيرات هرمونية عند النساء، لكن هناك بعض الأسباب التي تعد الأكثر شيوعًا لارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء:

1- الشعرانية

كثرة الشعر هي حالة هرمونية عند النساء تسبب نمو الشعر غير المرغوب فيه، خاصة على الظهر والوجه والصدر، وتعتمد كمية نمو شعر الجسم بشكل كبير على العوامل الوراثية، لكن هذه الحالة ناتجة في المقام الأول عن خلل في هرمونات الأندروجين.

2- متلازمة تكيس المبايض

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS)، هي اضطراب هرموني ينتج عن زيادة هرمونات الأندروجين لدى النساء، حيث إنه إذا كانت المرأة تعاني من متلازمة تكيس المبايض، فقد تعاني أيضا من فترات غير منتظمة أو طويلة، ونمو شعر الجسم غير المرغوب فيه، وتضخم المبايض التي قد لا تعمل بشكل صحيح.

3- تضخم الغدة الكظرية الخلقي

تضخم الغدة الكظرية الخلقي (CAH)، هو اضطراب يؤثر بشكل مباشر على الغدد الكظرية وإنتاج هرمونات الجسم، وفي كثير من حالات تضخم الغدة الكظرية الخلقي CAH، يفرط الجسم في إنتاج الأندروجين.