واشنطن تدين الهجوم على السفينة ميرسر ستريت في بحر العرب

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد عن إدانتها للهجوم على السفينة ميرسر ستريت في بحر العرب والذي وقع الجمعة 29 يوليو الماضي.

ذكر بيان لمكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم "ننضم إلى شركائنا وحلفائنا في إدانتنا القوية للهجوم على ميرسر ستريت ، وهي سفينة تجارية كانت تمر بسلام عبر شمال بحر العرب في المياه الدولية.. عند مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران نفذت هذا الهجوم، الذي أسفر عن مقتل شخصين بريئين، باستخدام طائرات انتحارية بدون طيار متفجرة، وهي قدرة مميتة تستخدمها بشكل متزايد في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع البيان أنه "لا يوجد مبرر لهذا الهجوم الذي يتبع نمطًا من الهجمات والسلوك العدواني. وتهدد هذه الإجراءات حرية الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، والنقل البحري والتجارة الدولية ، وحياة من كانوا على متن السفن المعنية"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها للنظر في خطواتنا التالية والتشاور مع الحكومات داخل المنطقة وخارجها بشأن الاستجابة المناسبة، والتي ستكون وشيكة. معربة عن تعازيها لأسر الضحايا.

وأعلنت شركة "زودياك ماريتايم" العالمية "مقرها لندن"المشغلة يوم الجمعة، أن السفينة "ميرسر ستريت" وتحمل منتجات بترولية تعرضت لهجوم في بحر العرب، واصفة الحادث بأنه "قرصنة محتملة"، قائلة أن الحادث أودى بحياة اثنين من أفراد الطاقم: مواطن روماني ومواطن بريطاني".