لايبزج يستضيف 23500 مشجع في أول مباراتين له بالبوندسليجا

سوف يسمح لفريق لايبزج الألماني باستضافة 23500 مشجع في أول مباراتين على أرضه في الموسم الجديد للدوري (بوندسليجا) أمام شتوتجارت وبايرن ميونخ.

وذكر النادي اليوم الاثنين إن مفهوم النظافة الصحية الخاص به تمت الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية في لايبزج.

ويمكن استخدام 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية لملعب "ريد بول أرينا" الذي يتسع لـ47069 مشجعا طالما أن معدل الإصابة بالعدوى الجديدة لمدة سبعة أيام لكل مئة ألف مقيم لا يتعدى 35 شخصا في يوم 20 أغسطس، حينما يواجه لايبزج فريق شتوتجارت، وكذلك يوم 11 سبتمبر عندما يستضيف فريق بايرن.

وسيحصل بايرن على 1175 تذكرة لبيعها لجماهيره، وسيتم خصم هذا العدد من المقاعد المتاحة لجماهير لايبزج.