 لايبزج يستضيف 23500 مشجع في أول مباراتين له بالبوندسليجا - بوابة الشروق
الإثنين 2 أغسطس 2021 11:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

لايبزج يستضيف 23500 مشجع في أول مباراتين له بالبوندسليجا

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 10:49 م | آخر تحديث: الإثنين 2 أغسطس 2021 - 10:49 م

سوف يسمح لفريق لايبزج الألماني باستضافة 23500 مشجع في أول مباراتين على أرضه في الموسم الجديد للدوري (بوندسليجا) أمام شتوتجارت وبايرن ميونخ.

وذكر النادي اليوم الاثنين إن مفهوم النظافة الصحية الخاص به تمت الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية في لايبزج.

ويمكن استخدام 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية لملعب "ريد بول أرينا" الذي يتسع لـ47069 مشجعا طالما أن معدل الإصابة بالعدوى الجديدة لمدة سبعة أيام لكل مئة ألف مقيم لا يتعدى 35 شخصا في يوم 20 أغسطس، حينما يواجه لايبزج فريق شتوتجارت، وكذلك يوم 11 سبتمبر عندما يستضيف فريق بايرن.

وسيحصل بايرن على 1175 تذكرة لبيعها لجماهيره، وسيتم خصم هذا العدد من المقاعد المتاحة لجماهير لايبزج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك