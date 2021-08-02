أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال العام المالي الحالي تستهدف إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة للوحدات العاملة بالغاز الطبيعي في مصر من خلال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تنفيذا لتوجهات الدولة بالتوسع في استخدامات الغاز بالمنازل والالتزام بتركيب عدادات مسبقة الدفع للعملاء الجدد سواء أكان النشاط تجاريا أو صناعيا أو منزليا.

وأوضح الملا وفق بيان للوزارة اليوم، أنه تم تركيب 426 ألف عداد مسبوق الدفع حتى الآن ما يوفر للعملاء عمليات ضبط الاستهلاك ومتابعته باستمرار، مؤكدا أهمية الالتزام بمعدلات التنفيذ وفق الخطط الموضوعة في ظل الوعي القومي بأهمية تلك الخدمة الحضارية وما تحققها من عوائد اقتصادية للمواطن والدولة، منها تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة بتقليل استهلاك البوتاجاز ومن ثم تقليل استيراده في ظل معدلات التوصيل المليونية غير المسبوقة التي يحققها المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مستفيدا من الزخم والدعم الذى توفره الدولة وكذلك قرار تقسيط التكلفة التي يتحملها العميل ضمن المناطق التي يدخلها المشروع لأول مرة على ست سنوات بواقع ثلاثين جنيهاً شهريا.

ولفت الملا إلى أن الإسراع بأعمال توصيل الغاز الطبيعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع الأول بمصر، له أولوية أولى في ظل اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالمبادرة لتحقيق نقلة نوعية يستحقها أهلنا في ريف مصر، مشيرا إلى أن توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة جارى حاليا في 14 قرية وهناك 245 قرية جار التحضير للبدء فيها فور انتهاء أعمال الصرف الصحي بها.