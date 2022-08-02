عمرو أبو الخير يعلن قائمة منتخب السلة استعدادا لبطولة إفريقيا للناشئين

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 18 عام بقيادة الكابتن عمرو أبو الخير عن القائمة النهائية المقرر لها المشاركة في بطولة إفريقيا بمدغشقر.

وتستضيف مدغشقر بطولة إفريقيا للشباب في الفترة من 4 إلى 14 أغسطس بمشاركة المنتخب المصري الذي يترأس بعثته الأستاذ حمدي مناع عضو مجلس إدارة اتحاد السلة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: المدير الفني عمرو أبو الخير - إسلام كيلاني مدرب - محمد أبو فريخة مدرب - ياسر مبارك مدرب عام - إسلام جمعة طبيب - علاء مطاوع إحصائي - وليد الخراط إداري

وجاءت قائمة المنتخب المصري المسافر إلى مدغشقر فجر يوم الثلاثاء كالتالي:

سيف الدين هنداوي - خالد عمر - بلال عبد المطلب - فهمي حسن - يوسف عمرو - زياد دسوقي - كريم الجيزاوي - ياسين عبد الوهاب - محمد هندي - إبراهيم زهران - محمد خيرى - علي وحيد