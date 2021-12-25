رئيس جامعة المنوفية يعقد جلسة مجلس شئون خدمة المجتمع لمناقشة ملفات مهمة

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جلسة مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر أغسطس 2022 "أون لاين" بمشاركة أعضاء المجلس الدكتور عبد الرحمن الباجوري مستشار رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام شؤون خدمة المجتمع، ومدير عام المشروعات البيئية.

واستهل مبارك الجلسة بنعي الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد القومي لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والتي وافتها المنية إثر حادث أليم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور رمضان عبدالحميد الشنواني وكيل كلية الهندسة الإلكترونية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وللدكتورة نرمين إحسان وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمجهوداتهما خلال فترة عملهما وما قدماه للقطاع والمجتمع.

وعرض الباجوري أنشطة القطاع خلال الشهر الماضي منها قافلة طبية كبرى إلى قرية مجريا بأشمون تحت رعاية رئيس الجامعة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن مبادرة حياة كريمة، ومشاركة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتم الكشف على أكثر من 2500 حالة.

تم إصدار العدد الثالث والعشرين من نشرة التنمية والمجتمع، والمشاركة في تفعيل مجلة البحوث البيئية والطاقة المتجددة للتعريف بالمجلة لجذب الباحثين لنشر أبحاثهم بها، حيث حصلت المجلة على درجة 7 في التصنيف الأخير للعام الثاني على التوالي.

واستعرض رئيس الجامعة جدول الأعمال والإحاطة بالتقرير والتوصيات الخاصة بندوة "جدري القرود والأثار النفسية"، بكلية التمريض، وندوة "صحة وسلامة اللحوم وتداولها خلال عيد الأضحى وسبل الوقاية من مرض الحمى القلاعية"، بكلية الزراعة.

وتم خلال الجلسة عرض إنجازات الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن شهر يونيو، وإنجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو 2022، والإحاطة بتقرير قافلة كلية الاقتصاد المنزلي إلى قرية جزي مركز منوف، والقافلة الزراعية إلى الإدارة الزراعية تلا.