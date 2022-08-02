وزارة البترول تستعرض الاستعدادات لمؤتمر إيجبس 2023

ناقشت اللجنة العليا المُنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السادس للبترول (إيجبس 2023)، اجتماعها الأول برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التجهيزات الجارية لتنظيم هذا الحدث السنوي المقرر إقامته خلال الفترة من 13-15 فبراير 2023 بالقاهرة.

كما تم استعراض أهم محاور المؤتمر الذي يركز على موضوعات مهمة للصناعة تواكب المتغيرات العالمية الحالية المؤثرة على قطاع الطاقة، في مقدمتها الاستدامة البيئية في مجال الطاقة، وموضوعات الهيدروجين وإدارة وخفض الكربون في الصناعة والرقمنة والمسئولية المجتمعية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء.

كما ناقشت اللجنة موضوعات أساسية يناقشها المؤتمر كالاستثمار والتمويل والمساواة في الطاقة واستدامة موارد الطاقة، وتأمين الإمدادات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على خريطة الطاقة العالمية، مع الاهتمام بإبراز دور القارة الأفريقية في تأمين موارد الطاقة للعالم.

وأكد وزير البترول أن مؤتمر (إيجبس) استطاع أن يجمع خلال النسخ الماضية بين كافة أطراف الصناعة البترولية محلياً وإقليميا ودولياً والمنتجين والمستهلكين، مشيرا إلى أهمية الإعداد لتنظيمه والتحضير الجيد له ليظل وجهة مهمة للشركات العالمية الكبرى المهتمة بالاستثمار في مصر والمنطقة، و يفتح فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون البترولي لمصر مع شركاء النجاح والترويج لنجاحات صناعة البترول والغاز وفرصها الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث في نسخته السادسة حضور أكثر من 32 ألف مشارك وأكثر من 290 متحدث من المسئولين والخبراء ورؤساء الشركات و70 جلسة نقاشية متخصصة، وحضور رفيع المستوى من 11 وزيراً للبترول والطاقة و7 أمناء عموم للمنظمات الدولية للطاقة و14 رئيساً لشركة عالمية كبرى، كما سيشهد المعرض المصاحب مشاركة متوقعة من أكثر من 500 عارض و15 دولة، هذا علاوة على تخصيص 11 جائزة من المؤتمر في مجالي الاستدامة والمساواة في الطاقة.