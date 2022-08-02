أردوغان يلتقي عقيلة صالح في أنقرة ويبحثان التطورات السياسية في ليبيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي.



وأفادت وكالة الأناضول بأن اللقاء بين أردوغان وصالح واللافي جرى في المجمع الرئاسي بأنقرة بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام.



وقال اللافي في بيان عبر حسابه الرسمي بـ"فيسبوك": "التقينا اليوم في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح".



وأضاف: "تناولنا العلاقات بين البلدين، والتطورات السياسية في ليبيا".



وأكد أن "وجهات النظر اتفقت على الحفاظ على وحدة التراب الليبي، والإسراع في إجراء العملية الانتخابية، عبر التشريعات اللازمة والمتفق عليها عبر حكومة واحدة قوية"، فضلا عن "التأكيد على استبعاد الحل العسكري، وإيقاف كافة التصعيدات التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية"، وفق البيان.



وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مجددا إلى حرب أهلية في ظل وجود حكومتين متصارعتين منذ أن منح مجلس النواب بطبرق مطلع مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا.



ويرفض رئيس الحكومة المعترف بها دوليا عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والأجسام الانتقالية.