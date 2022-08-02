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المزيد من الهزات تضرب منطقة بركانية في آيسلندا

ريكيافيك - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 أغسطس 2022 - 12:53 م

أعلن مكتب الأرصاد الجوية في آيسلندا، أن سلسلة من الهزات الأرضية، تجاوزت شدة خمسة منها الأربع درجات، ضربت البلاد في الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما ضربتها سلسلة سابقة من الهزات مطلع الأسبوع.

وأفاد المكتب، عبر موقع فيسبوك، بأن أحد الزلازل وقع في الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم (0230 بتوقيت جرينتش) وبلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر، وكان ناتجا عن حركة الصهارة تحت القشرة الأرضية.

ويمكن الشعور بالهزات في ريكيافيك وفي مناطق أخرى.

وكان بركان ثار لعدة أشهر العام الماضي في شبه جزيرة ريكيانيس، في جنوب غرب آيسلندا، والقريبة من ريكيافيك. وكانت سبقته سلسلة من الهزات القوية.

وتم حتى الآن الإبلاغ عن أضرار طفيفة في شبه الجزيرة، دون حدوث إصابات.

وكانت شدة أقوى زلزال شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية بلغت 5.5، ووقع مساء الأحد، بعدما كان تم الإعلان أن قوته بلغت 5.4.

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