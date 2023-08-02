إيطاليا تستقبل العشرات الذي تم إجلاؤهم من النيجر

أعلن وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاجاني، وصول طائرة إجلاء تحمل العشرات الذين تم إجلاؤهم من النيجر، بعد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا"، أن الطائرة كانت تقل 87 شخصا، من بينهم 36 إيطاليا و21 أمريكا و4 بلغاريين ومواطنان نمساويان اثنان. وأفاد تاجاني بأن هناك نحو 100 إيطالي يتواجدون في النيجر.



وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق إقلاع أول طائرة إجلاء من نيامي، عاصمة النيجر تقل أكثر من 260 شخصا.



وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا قد أعلنت أمس الثلاثاء أن فرنسا بدأت في إجلاء مواطنيها من النيجر فى أعقاب انقلاب عسكري، حيث أقلعت أول طائرة تقل أكثر من 260 شخصًا من العاصمة نيامي.



وذكرت هيئة الأركان الفرنسية أنه من المقرر أن تغادر طائرة أخرى في وقت لاحق من الليل. وبحسب ما ورد تم توفير طائرة ثالثة.



يذكر أن ضباطا من وحدة النخبة التابعة للجنرال عمر تشياني قائد الحرس الرئاسى أعلنوا يوم الأربعاء الماضي الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم والمنتمي للحزب النيجري من أجل الديمقراطية والاشتراكية. ثم قام تشياني بتنصيب نفسه حاكما جديدا للبلاد يوم الجمعة الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير قام الانقلابيون بتعليق دستور البلاد الواقعة غربي القارة الأفريقية وحل جميع المؤسسات الدستورية. وقوبل الانقلاب بالإدانة على المستوى الدولي.