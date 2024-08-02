تركيا تحجب الوصول لتطبيق إنستجرام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية، اليوم الجمعة، حجب الوصول إلى تطبيق "إنستجرام".

ولم يتطرق بيان نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، وأوردته وكالة الأناضول التركية للأنباء، إلى تفاصيل بشأن خلفية القرار أو مدة سريانه.

يشار إلى أن رئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون انتقد إنستجرام أمس الأول الأربعاء بسبب قرارها منع منشورات التعازي في استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وقال ألتون على منصة إكس "إنها رقابة بكل بساطة"، مضيفا أن منصة إنستجرام لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.