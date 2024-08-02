حماس تدين اعتقال الاحتلال خطيب المسجد الأقصى

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أدانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بشدة اعتقال السلطات الإسرائيلية للشيخ عكرمة صبري بعد نعيه الشهيد إسماعيل هنية، وأكدت أن الاعتقال اعتداء سافر على المسجد الأقصى.

وقالت إن "اعتقال إسرائيل للشيخ عكرمة والتحقيق معه اعتداء مباشر على علمائنا ومرجعياتنا بهدف تغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية".



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من منزله بالقدس بعد فتح تحقيق بسبب نعيه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال خطبة الجمعة.

وقال حمزة قطينة محامي الشيخ عكرمة صبري للجزيرة إن الاحتلال نقل الشيخ إلى الغرفة رقم 4 في مركز تحقيق المسكوبية.

وذكر أنه تم اعتقال الشيخ عكرمة خلال جلسة مناقشة قرار سحب إقامته، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.