أستراليا: سنواصل الضغط لمساءلة إسرائيل جنائيا في مقتل موظفي إغاثة دوليين بغزة

أكدت بيني وونج، وزيرة الخارجية الأسترالية أن بلادها ستواصل الضغط من أجل محاسبة المسئولين في إسرائيل جنائيا عن الغارات الجوية الإسرائيلية التي قتلت موظفي إغاثة دوليين بغزة في أبريل الماضي.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي اليوم، إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية بشأن مقتل موظفي إغاثة في غزة خلصت إلى أن إخفاقا كبيرا في اتباع الإجراءات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى شن غارات جوية على مركباتهم.

وخلص التحقيق الحكومي في كانبرا بشأن مقتل موظفي إغاثة دوليين بغزة في أبريل الماضي بينهم مواطنون من أستراليا إلى أنه "إخفاق خطير في سير العمليات وخطأ إسرائيلي في التحديد وأخطاء في اتخاذ القرار".

وتابعت وونج: إن أستراليا ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسئولين، بما في ذلك توجيه اتهامات جنائية إذا لزم الأمر.

وكان الكيان الإسرائيلي قد وصف الواقعة حينها بأنها "خطأ فادح لم يكن ينبغي أن يحدث".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.