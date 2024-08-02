كشف الدكتور حسام موافي، استشار طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن جميع العبادات التي فرضها الله على المسلمين فيها أخلاق.

وقال خلال تقديم برنامج ربي زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأخلاق في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مضيفا: من لا يستفيد من صلاته كأنها لم تكن.

وأكد أن الصيام فيه أخلاق، وربما صائم لا يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه لم يكن مؤدبا في صيامه، موضحا أن الحج يكون خاليا من الرفث والفسوق.

وذكر أن الأخلاق في الزكاة تطهر أموال صاحبها وتذكيها.

وتابع أن قمة الأخلاق كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وصفه الله سبحانه وتعالى وشكره بأنه على خلق عظيم، ومن يجلس جواره يوم القيامه في الجنة هم أحسن الناس أخلاقا.

واستطرد: أقسم بالله العظيم الكفار كان عندهم أخلاق ولما قرأت كده شعر رأسي وقف، فحينما قرروا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة رفضوا يقتحموا عليه منزله.

وواصل: أن سيدنا محمد قدوة عليه الصلاة والسلام، وفي بيته كان يتعامل كزوج وليس كنبي كما ورد في جميع القصص الواردة عن صحابته وكان عادي جدا وكان يسابق السيدة عائشة، فقد كان بسيطا عنده أخلاق.