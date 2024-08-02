حشد يتجمع في مطار كولونيا/بون للترحيب بالسجناء المفرج عنهم

تجمع حشد في مطار كولونيا/بون الألماني للترحيب بالسجناء المفرج عنهم حديثا في إطار تبادل كبير للسجناء بين روسيا ودول غربية.

وقالت الشرطة إن نحو 80 شخصا تجمعوا سلميا بالقرب من طريق الوصول إلى المطار ويعتبرون "متحالفين مع المعارضة الروسية".

وذكرت إحدى المشاركات، وتدعى أنستازيا، أنها نشطة في جمعية "روسيا الحرة شمال الراين-وستفاليا"، وأعربت عن دعمها للسجناء المفرج عنهم.

وقالت عن التجمع: "أردنا أن نشارك هذه الفرحة مع بعضنا البعض".

وأعرب المتظاهرون عن أملهم في رؤية السجناء المفرج عنهم بأنفسهم.

وتبادلت روسيا وبيلاروس والعديد من الدول الغربية ما مجموعه 26 سجينا في مطار أنقرة في عملية غير مسبوقة شاركت فيها منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (إم آي تي).

وكان من بين المفرج عنهم شخصيات معارضة ومنتقدون أقوياء للرئيس الروسي فلاديمير بوتن. وهبط ثلاثة عشر من السجناء المفرج عنهم في مطار كولونيا/بون، بينما سافر ثلاثة آخرون مباشرة إلى الولايات المتحدة.

في مقابل إطلاق سراحهم، أطلقت ألمانيا والولايات المتحدة ودول شريكة سراح أفراد من روسيا يشتبه في تورطهم في أعمال تجسس، بالإضافة إلى رجل كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في ألمانيا لقتله شيشانيا منفيا في وضح النهار في حديقة بوسط برلين عام 2019.