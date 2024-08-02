يقام عزاء المنتجين الراحلين، حسام شوقي – المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي، والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال وتامر فتحي، بعد غد الأحد الموافق 4 أغسطس بمسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

وشيع أهالي قرية كفر القصار بمحافظة الغربية، فجر اليوم جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقى، وفتحى إسماعيل، ومحمود كمال، فيما تشيع جنازة تامر فتحي بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر جنازة المنتجين الثلاثة، عدد كبير من الفنانين على رأسهم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والمنتج تامر مرسي، وأحمد السقا، وأحمد العوضي، وأحمد عيد، ومحمد رجب، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسني، وياسمين عبد العزيز، وإيمان العاصي، ودينا فؤاد، وعصام السقا، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، والمخرج خيرى سالم، وعزوز عادل وآخرين.

كانت مستشفى العلمين النموذجي، استقبلت كلا من حسام جمال الدين 50 سنة، وفتحي جمال الدين 38 سنة، ومحمود كمال جمال الدين 39 سنة متوفين، وتامر أحمد فتحي جمال الدين 45 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم الأيمن وجرح قطعي بالوجه وجرح قطعي في اليد الأيمن والأيسر وكدمات وسحجات، وبعد محاولات إسعافه وإنعاشه صعدت روحه إلى بارئها.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجين الأربعة، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتقدمت الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين.

كما نعى الراحلين غالبية المؤسسات العاملة في الفن من شركات ونقابات، وعدد كبير من الفنانين والعاملين بالوسط الفني، منهم عمرو سعد الذي أعلن الحداد والتوقف عن تصوير أي أعمال فنية مرتبط بها لمدة أسبوع، وكريم عبد العزيز، الذي وصفهم بأنهم كانوا مثالا للرجولة والأصالة.

فيما وصف الفنان صلاح عبد الله، خبر وفاة الراحلين الأربعة، بالصدمة المفاجئة والفظيعة التي أصابت الجميع بالذهول، كما نعاهم الفنان خالد الصاوي، قائلا إن لله يعلم محبتهم في قلبه ويشهد على نزاهتهم ومهنيتهم ومواقفهم الإنسانية والأخلاقية وعشرتهم الجميلة، مؤكدا أن القطاع الفني المصري والعربي فقد ثلاث قامات في مجال الإنتاج الفني لا تعوض.