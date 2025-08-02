 مسئولة فلسطينية: غزة تتعرض لإبادة بيئية جراء الحرب المستمرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئولة فلسطينية: غزة تتعرض لإبادة بيئية جراء الحرب المستمرة

أ ش أ
نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 10:47 ص | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 10:47 ص

حذّرت الدكتورة نسرين التميمي، رئيسة سلطة جودة البيئة الفلسطينية، من خطورة الأوضاع البيئية في قطاع غزة، مؤكدة أن الحرب المتواصلة تسببت في ما وصفته بـ"الإبادة البيئية".

وقالت التميمي، في تصريح لقناة "سي جي تي إن" الصينية الناطقة بالعربية اليوم السبت، إن التنوع الحيوي والحضاري في القطاع تضرر بشكل بالغ يصعب وصفه، نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب المستمرة.

وأضافت أن آثار الحرب لم تقتصر على البشر فحسب، بل طالت أيضًا كامل المنظومة البيئية، مشيرة إلى تلوث حاد في المياه والهواء والتربة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة السكان والبيئة على حد سواء.

ووصفت التميمي حجم التلوث البيئي في غزة بأنه "كارثي"، محذّرة من تفاقم المخاطر على حياة المواطنين الذين يعيشون في مساحة جغرافية محدودة وتفتقر إلى مقومات الأمان البيئي.

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