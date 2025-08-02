المغرب يواصل إخماد حريق غابة بمساحة 5 هكتارات

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تواصل السلطات المغربية جهودها لإخماد حريق اندلع، الجمعة، في غابة بإقليم شفشاون (شمال)، وأتى على 5 هكتارات.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وبلوغها مستويات قياسية.

وأفاد موقع "360" المحلي (خاص)، باستمرار الجهود للسيطرة على حريق اندلع في غابة تمروت، بالاستعانة بـ4 طائرات مخصصة لإخماد الحرائق.

وأكد الموقع أن الحريق لم يخلف خسائر في الأرواح بينما أتى في حصيلة أولية على 5 هكتارات (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من الغابة.

والخميس، حذرت مديرية الأرصاد الجوية (حكومية) من موجة حارة تصل إلى 46 درجة في عدد من مناطق المملكة، متوقعة أن تستمر عدة أيام.

وفي يوليو الماضي، حذرت السلطات السكان القاطنين قرب الغابات من خطر اندلاع حرائق خلال الأيام المقبلة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ أقصى درجات اليقظة.

فيما أعلنت الحكومة في 16 مايو الماضي، تخصيص نحو 17 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.

وقال المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، في مايو الماضي، إن عدد الحرائق المسجلة خلال عام 2024 بلغ 382 حريقا، بانخفاض نسبته 82 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وأضاف أن حرائق 2024 أتت على نحو 874 هكتارا، حيث تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية ما يقارب 45 بالمئة من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات حوالي 12 بالمئة من مساحة المملكة، وتشهد سنويا حرائق تتفاوت شدتها باختلاف الظروف المناخية والسلوك البشري.