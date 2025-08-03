إسرائيل تقتل 37 فلسطينيا بينهم عائلة كاملة في مختلف مناطق غزة

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استشهد 37 فلسطينيا بينهم عائلة كاملة وأصيب آخرون، السبت، في هجمات إسرائيلية استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة، في إطار الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الـ22.

واستهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وخيام نزوح وتجمعات لمدنيين في مدينة غزة وجنوب ووسط القطاع، وفق ما أوردت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وفي أحدث الهجمات، استشهد فلسطينيان جراء استهدافهما أسفل عمارة سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وقبل ذلك، استشهد 35 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع.

** وسط غزة

في وسط القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي عائلة القريناوي المكونة من 5 أفراد، رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة، عقب استهداف منزلهم جنوبي بلدة الزوايدة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في بلدة الزوايدة.

أيضا، استشهد 5 فلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية في إطلاق نار إسرائيلي قرب مركز توزيع في محيط محور نتساريم.

** جنوب غزة

وفي جنوبي القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في هجوم نفذته مسيرات إسرائيلية بالقنابل على خيام لنازحين قرب مفترق الصناعة شمالي مدينة خان يونس.

واستشهدت أم وابنتها باستهداف إسرائيلي لخيمة نزوح قرب بوابة "سجن أصداء" الذي يؤوي نازحين غربي خان يونس.

كما استشهد 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات الأمريكية بإطلاق نار إسرائيلي، قرب مركز توزيع في شارع الطينة جنوبي خان يونس.

واستشهدت سيدة في قصف إسرائيلي على حي الأمل شمال غربي خان يونس.

وخلال ساعات الليل، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف لمنازل ومنشآت في المناطق الشرقية لخان يونس.



وفي رفح، استشهد فلسطيني وأُصيب 25 آخرون بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار على منتظري المساعدات قرب مركز توزيع يتبع لما يعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" غربي المدينة.

** شمال غزة

وفي شمالي القطاع، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة لعائلة اليازجي قرب شارع عايدية غربي مدينة غزة.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين شاحنات المساعدات الإنسانية في منطقتي التوام والخزندار.

وبمدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في حي الشجاعية (شرق).

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل استشهدا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.