أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انخفاض معدل النمو السكاني في مصر إلى 1.3% خلال عام 2025، مقارنةً بـ2.1% في عام 2017، وهو ما اعتبرته مؤشرًا إيجابيًا يعكس فاعلية الجهود الحكومية والمجتمعية في التعامل مع القضية السكانية.

وأشارت الوزيرة، استنادًا إلى تقرير صادر عن وحدة السكان المركزية بالوزارة، إلى أن التحسن في المؤشرات السكانية لم يقتصر على خفض النمو، بل شمل أيضًا ارتفاع متوسط توقع الحياة عند الميلاد إلى 74.1 سنة للإناث و69.1 سنة للذكور.

وأكدت "عوض" على أهمية مواصلة الجهود وتكثيف حملات التوعية المجتمعية، خصوصًا في ملف الإنجاب المبكر، مشددةً على أن التحدي السكاني لا يزال قائمًا، ويتطلب تضافر كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني للوصول إلى المستهدفات التنموية لرؤية مصر 2030.