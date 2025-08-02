 السيطرة على حريق قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا - بوابة الشروق
السبت 2 أغسطس 2025 9:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

السيطرة على حريق قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

وكالات
نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 6:49 م | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 6:49 م

قالت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا اليوم السبت، إنه تسنى السيطرة على حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية بعد قصف أوكراني.

وسيطرت قوات روسية على محطة زابوريجيا في الأسابيع الأولى من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بإطلاق النار أو اتخاذ إجراءات أخرى قد تؤدي إلى وقوع حادث نووي، وفق وكالة رويترز.

وقالت إدارة المحطة في منشور على تيليجرام إن مدنيا قُتل في القصف ولكن لم يصب أي من موظفي المحطة أو أفراد خدمات الطوارئ بأذى.

ورغم أن محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، لا تعمل حاليا لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة للحفاظ على وقودها النووي باردا.

وقالت إدارة المحطة إن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية وإن الوضع تحت السيطرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك