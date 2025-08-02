السيطرة على حريق قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

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قالت الإدارة الروسية لمحطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا اليوم السبت، إنه تسنى السيطرة على حريق اندلع بالقرب من محطة الطاقة النووية بعد قصف أوكراني.

وسيطرت قوات روسية على محطة زابوريجيا في الأسابيع الأولى من بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بإطلاق النار أو اتخاذ إجراءات أخرى قد تؤدي إلى وقوع حادث نووي، وفق وكالة رويترز.

وقالت إدارة المحطة في منشور على تيليجرام إن مدنيا قُتل في القصف ولكن لم يصب أي من موظفي المحطة أو أفراد خدمات الطوارئ بأذى.

ورغم أن محطة زابوريجيا النووية، وهي الأكبر في أوروبا، لا تعمل حاليا لكنها لا تزال بحاجة إلى الطاقة للحفاظ على وقودها النووي باردا.

وقالت إدارة المحطة إن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية وإن الوضع تحت السيطرة.



